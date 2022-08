Marcello muore in sella alla sua moto, lutto in provincia di Napoli

Sabato pomeriggio Marcello Esposito è morto in un tragico incidente a Reggio Emilia mentre era a bordo della sua moto. Il 40enne, originario di Torre Annunziata, lascia una moglie e tre figli. L’evento tragico è avvenuto alle ore 15 sulla statale 63 al Bocco di Casina. Marcello stava viaggiando con il suo gruppo di centauri verso l’Appennino, quando ha perso il controllo della sua Bmw 1100 finendo fuori strada, come riportato il Resto del Carlino.

L’impatto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato così forte da non lasciare scampo all’uomo che sarebbe morto sul colpo. Inutili i soccorsi della centrale operativa del 118 e dei vigili del fuoco. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Marcello era residente da anni a Reggio Emilia insieme alla moglie e ai loro tre figli. In Emilia lavorava come operatore socio sanitario all’arcispedale Santa Maria Nuova.

IL RICORDO DI MARCELLO

“Nel ricordare Marcello emergono gentilezza e delicatezza nel relazionarsi ad utenti in difficoltà, ponendosi in ascolto senza mai risultare invadente o prevaricante. La sua capacità di sdrammatizzare con un sorriso anche gli eventi più tragici ha aiutato in molte occasioni il gruppo di lavoro e i pazienti a superare momenti impegnativi. Il suo intuito e la sua capacità di empatia, unitamente all’esperienza maturata in molti anni di lavoro in contesti difficili, permettevano di sintonizzarsi facilmente con la sofferenza legata alla malattia mentale e di fornire un aiuto efficace. – dicono dall’Azienda Usl reggiana – Nonostante questo, però, era evidente la sua umiltà, la disponibilità a mettersi in discussione e la curiosità, doti che gli hanno permesso una continua crescita professionale. È stato un collega prezioso, capace di creare un clima sereno e accogliente nel gruppo di lavoro. Ci stringiamo alla famiglia per la gravissima perdita“.