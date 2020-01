Berlusconi pazzo per le napoletane, lascia la Pascale per una 30enne di Portici

Marta Fascina nuova fiamma di Berlusconi. Questa l’indiscrezione che circola negli ambienti del gossip politico italiano. Secondo i ben informati Berlusconi avrebbe lasciato la napoletana Francesca Pascale. La nuova fiamma? Anche lei originaria napoletana della zona di Portici, ma nata a Melito di Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria). E’ Marta Fascina, come ha spiegato Affaritaliani.it nelle scorse ore.

Chi è la donna Marta Fascina che ha colpito il cuore di Silvio?

La 30enne (nata il 9 gennaio del 1990) alle elezioni politiche del 2018 era stata eletta alla Camera dei Deputati, nelle liste di Forza Italia in quota proporzionale nel Collegio Plurinominale Campania 1. La Fascina era stata inserita in due collegi: a Napoli nord figurava alle spalle di Mara Carfagna e Antonio Pentangelo, nel collegio Napoli Sud veniva subito dopo Paolo Russo. Prima della sua elezione è stata Press Officer and Public relation specialist presso l’AC Milan. E’ laureata in lettere e filosofia alla università La Sapienza di Roma e come professione è “public relation specialist”. Il Fatto Quotidiano successivamente nel luglio 2018 scriveva di lei: “Lady Marta frequenta assiduamente Palazzo Grazioli e gli aperitivi e le cene cui partecipano anche altre colleghe parlamentari”. E “nei giorni caldi della fiducia a Conte. A tavola c’erano Ghedini, Gianni Letta, i due capigruppo parlamentari, Bernini e Gelmini, Gregorio Fontana e i più fidati collaboratori dell’ex premier, a cominciare da Licia Ronzulli. E dinnanzi agli sguardi interrogativi dei presenti, B. ha spiegato: “Marta è qui come premio per la sua attività pubblicistica”. Ossia gli articoli scritti sul Giornale.

La carriera politica

Nel 2018 è stata eletta nella Camera dei Deputati, ha inoltre lavorato come Press Officer and Public relation specialist nell’AC Milan. Secondo quanto svelato dal Fatto Quotidiano, già dal luglio del 2018, la Fascina frequentava Palazzo Grazioli, partecipando a cene e aperitivi con altri politici di spicco. Oggi Marta Fascina è un deputato di Forza Italia, Segretario della IV Difesa della Camera dei deputati ed è inoltre responsabile Sicurezza del Gruppo del suo partito. Molto riservata e lontana dai riflettori, la giovane politica sarebbe riuscita a conquistare Berlusconi che avrebbe lasciato per lei la Pascale. Il condizionale è d’obbligo visto che la notizia non è stata commentata nè confermata dai diretti interessati.