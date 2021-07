Il ritorno di MaxPetrolio dopo 8 anni di silenzio. L’artista si esibirà venerdì 9 luglio alle 18:00 al Caffettiamo di Bagnoli. L’evento sarà free entry. Il cantante napoletano presenterà parte dei suoi nuovi brani, nonché i suoi più grandi successi. Grande attesa per le nuove canzoni dell’album che si chiamerà “Casuario”. Si tratta di un importante ritorno dopo ben 8 anni del cantante sulla scena della musica indipendente e d’autore, che si esibirà con testi nuovi in un live acustico.

Chi è MaxPetrolio

MaxPetrolio nasce a Napoli nel 1981. Cresce in un ambiente culturalmente florido, mostrando un’attitudine alla pittura, alla musica e alla scrittura come mezzi privilegiati per esternare tutto ciò che è suggerito dalla sua creatività. E’ naturale il suo interesse per la musica, e per il fascino oscuro dell’arte contemporanea che lo instradano nel concepimento della sua attività. Tutte le armonie, le scene, le immagini vengono assimilate e strutturano “Petrolio” nella sua ricerca musicale.

L’artista, già autore di 4 album, nel corso della sua carriera ha suonato con Moltheni, Cristina Donà, Di Martino, Gionata Mirai del teatro degli orrori, ha aperto concerti per Consoli, Elio e le Storie Tese, suonato con Marta sui Tubi, Guido Möbius.