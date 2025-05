PUBBLICITÀ

Meglio per strada che in casa con la compagna. I carabinieri hanno arrestato a Biancavilla, nel Catanese, un 56enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, che si era allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione.

Secondo quanto ricostruito dai militari, che durante l’accertamento non lo hanno trovato in casa, l’uomo avrebbe lasciato l’abitazione dopo un’accesa discussione con la convivente, decidendo di abbandonare la vita familiare per rifugiarsi in strada.

“Meglio senzatetto che a casa con lei”, evade dai domiciliari dopo una lite con la compagna e va a vivere in strada

L’evaso, in particolare, avrebbe manifestato alla compagna la volontà di vivere come un senzatetto, lontano dalle tensioni domestiche, preferendo la precarietà della vita da clochard alla convivenza forzata, ‘dimenticando’, però, di essere stato sottoposto dal Tribunale di Catania a una misura restrittiva.

La sua evasione ha fatto scattare immediatamente le ricerche. I militari hanno setacciato dapprima il paese, estendendo poi le indagini anche alla città di Catania. Dopo qualche giorno di intense indagini, i carabinieri lo hanno sorpreso nei pressi di piazza Verga, dove si era sistemato insieme ad altri senzatetto.

Alla vista della pattuglia, ha ribadito che preferiva vivere per strada piuttosto che con la compagna a Biancavilla, ma le sue giustificazioni non gli hanno evitato l’arresto per evasione.

