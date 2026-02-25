Melito, bancario rapinato a Lusciano: arrestato 49enne di Casandrino

PUBBLICITÀ

apina a mano armata a Lusciano: arrestato 49enne di Casandrino

Rapina a mano armata nella serata del 24 febbraio ai danni di un 52enne, impiegato presso la filiale UniCredit di Melito. Durante la notte i carabinieri della Compagnia di Aversa e della Stazione di Parete hanno arrestato un 49enne di Casandrino, gravemente indiziato di rapina in concorso, porto abusivo di armi, detenzione abusiva di munizionamento, minaccia in concorso e lesioni personali.

L’intervento dei militari è scattato dopo la richiesta di aiuto giunta dall’abitazione della vittima, a Lusciano. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato aggredito e minacciato con un’arma nel corso della rapina, riportando anche lesioni.

Le indagini si sono concentrate fin da subito sui possibili responsabili, consentendo in poche ore di risalire al 49enne, ritenuto coinvolto nell’azione criminale. L’uomo è stato bloccato e condotto in caserma, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

Gli investigatori stanno ora lavorando per chiarire eventuali complicità e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.