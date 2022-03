Melito. Bimba rischia di morire soffocata, carabiniere eroe le salva la vita

Ieri notte un giovane carabiniere della stazione di Melito ha salvato la vita ad una bambina durante il suo servizio di pattugliamento. Andrea Tomarchio, questo il nome del carabiniere che ieri notte, mentre svolgeva il servizio di pattugliamento, ha subito notato una situazione d’agitazione in strada.

Una donna era evidentemente in uno stato di forte preoccupazione mentre reggeva tra le mani la sua bimba. Il carabiniere ha subito notato lo stato della donna decidendo così di sostare per capire cosa stesse accadendo e cercare di aiutare. La forte agitazione della donna era causata dallo stato della figlia che reggeva tra le braccia, la piccola infatti stava rischiando di soffocare.

L’intervento del Carabiniere

Il carabiniere una volta capita la causa dell’agitazione, trasporta subito la piccola e sua madre al vicino ospedale. Prontamente la volante porta la bimba al pronto soccorso più vicino, qui i medici hanno prestato immediatamente soccorso alla piccola paziente. La rapidità dei soccorsi ha permesso ai medici di poter salvare la piccola. La bimba infatti è ora fuori pericolo e a breve potrà ritornare nelle braccia della madre. La grande attenzione, lucidità e velocità del carabiniere hanno permesso ai medici di intervenire in tempo riuscendo così a salvare la vita della bimba e a prestare soccorso e vicinanza alla preoccupata madre.

Le parole del sindaco

Il sindaco di Melito Luciano Mottola ha ringraziato il carabiniere complimentandosi a nome della città per il suo esemplare lavoro e pronto intervento. “A nome mio e dell’intera città di Melito ringrazio il carabiniere per la prontezza che ha consentito il salvataggio di una giovanissima vita umana” dichiara il sindaco. Procede poi ampliando i ringraziamenti a tutte le forze dell’ordine: “per il lavoro che ogni giorno compiono per garantire l’ordine e la sicurezza sul nostro difficile territorio“.