“Meloni potrebbe partecipare ai funerali di Domenico”, la rivelazione dell’avvocato Petruzzi

“C’è l’interesse della premier Meloni a partecipare ai funerali di Domenico”, il bimbo morto all’ospedale Monaldi dopo un fallito trapianto di cuore. Così l’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, parlando con i giornalisti davanti al palazzo di giustizia.

“Ho confermato alla mamma di Domenico – ha precisato – che la presidente del Consiglio sarà ai funerali ma compatibilmente ai suoi impegni istituzionali”.

“E’ stata accolta l’istanza di ricusazione del professor Mauro Rinaldi, uno dei tre periti nominati nel collegio incaricato di procedere con l’incidente probatorio per la morte del piccolo Domenico all’ospedale Monaldi di Napoli”.

Lo rende noto l’avvocato Francesco Petruzzi dopo l’incontro con il gip Mariano Sorrentino.

Al suo posto è stato nominato il professor Ugolino Livi di Udine.

Mamma Patrizia: “Brutta sensazione dopo la chiamata dall’ospedale”

“Mio figlio era un bambino come gli altri, aveva la sua terapia e ogni tre settimane lo portavo all’ospedale Monaldi per i controlli. Sapevamo che poteva solo peggiorare e non migliorare, ma ciò nonostante lui non è mai peggiorato”.

Così Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico, ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset “Verissimo”, in onda su Canale 5, della morte del figlio e dei mesi precedenti al decesso del bimbo.

“Quando il 22 dicembre è arrivata la chiamata dall’ospedale per la possibilità di avere un cuore nuovo, la mia sensazione di madre era quella di non andare. È brutto da dire perché una mamma dovrebbe essere felice, ma io fin dall’inizio ho avuto una brutta sensazione che mi ha accompagnato fino alla fine del trapianto”, ha proseguito Patrizia.

“L’ultimo ricordo che ho di lui ancora cosciente è quando, prima di salutarlo per la terapia intensiva, un po’ sedato, mi ha sentito e si è alzato in piedi sul lettino per abbracciarmi. È stata l’ultima volta che mi ha chiamato mamma. Poi le infermiere lo hanno portato via. Sono sempre stata accanto a lui fino all’ultimo. Non ho mai mollato. I medici mi tranquillizzavano, mi dicevano di essere contenta. Ora chi ha sbagliato deve pagare”, ha concluso.