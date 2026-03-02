PUBBLICITÀ
Morte Domenico al Monaldi, rimosso uno dei tre periti segnalato dal legale di famiglia

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
“E’ stata accolta l’istanza di ricusazione del professor Mauro Rinaldi, uno dei tre periti nominati nel collegio incaricato di procedere con l’incidente probatorio per la morte del piccolo Domenico all’ospedale Monaldi di Napoli”.

Lo rende noto l’avvocato Francesco Petruzzi dopo l’incontro con il gip Mariano Sorrentino.

Al suo posto è stato nominato il professor Ugolino Livi di Udine.

“Mio figlio era un bambino come gli altri, aveva la sua terapia e ogni tre settimane lo portavo all’ospedale Monaldi per i controlli. Sapevamo che poteva solo peggiorare e non migliorare, ma ciò nonostante lui non è mai peggiorato”.

Così Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico, ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset “Verissimo”, in onda su Canale 5, della morte del figlio e dei mesi precedenti al decesso del bimbo.

“Quando il 22 dicembre è arrivata la chiamata dall’ospedale per la possibilità di avere un cuore nuovo, la mia sensazione di madre era quella di non andare. È brutto da dire perché una mamma dovrebbe essere felice, ma io fin dall’inizio ho avuto una brutta sensazione che mi ha accompagnato fino alla fine del trapianto”, ha proseguito Patrizia.

“L’ultimo ricordo che ho di lui ancora cosciente è quando, prima di salutarlo per la terapia intensiva, un po’ sedato, mi ha sentito e si è alzato in piedi sul lettino per abbracciarmi. È stata l’ultima volta che mi ha chiamato mamma. Poi le infermiere lo hanno portato via. Sono sempre stata accanto a lui fino all’ultimo. Non ho mai mollato. I medici mi tranquillizzavano, mi dicevano di essere contenta. Ora chi ha sbagliato deve pagare”, ha concluso.

Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

