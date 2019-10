Meteo. L’autunno non c’è più: temperature estive e picchi di 30 gradi. I dettagli

Nei prossimi giorni infatti, una ondata di caldo continuerà a mantenere le temperature di parecchi gradi sopra la media del periodo fino a raggiungere valori prossimi, se non oltre, i 30°C.

Partendo dalla giornata di domenica nella quale si toccheranno probabilmente i picchi maggiori di caldo sulla Sardegna. Qui le temperature saliranno addirittura oltre i 30°C. Punte elevate si registreranno comunque al Sud, al Centro e su molti tratti del Nordest. Alcuni esempi: 30°C si toccheranno nelle aree interne della Sicilia. 27°C sono previsti a Bari, Napoli, Roma e Firenze. Sulla Val Padana centro orientale sono attese punte di 24-25°C specie in Emilia fino al basso Veneto. Qualche grado in meno invece sul Nordovest costretto a fare i conti con una fase di brutto tempo provocato dal vortice depressionario sulla Spagna.

In seguito, fino a tutto mercoledì, continueremo ad avere temperature sopra media su tutto il Paese specie al Centro Sud.

Fonte: Ilmeteo.it