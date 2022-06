Mette a segno 14 colpi in un mese, rapinatore seriale in manette nel Napoletano

Questa mattina i carabinieri di Torre Annunziata hanno arrestato una persona gravemente indiziata di aver commesso 14 rapine a mano armata.

L’attività di indagine, condotta dai Carabinieri e coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’odierno arrestato quale autore di una serie di rapine consumate ai danni di distributori di carburanti nei comuni di Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Pompei, Santa Maria la Carità e Scafati, nel periodo compreso tra gennaio e febbraio 2022.

Le indagini sono scaturite dalle denunce degli esercenti, opportunamente analizzate e messe a sistema per rilevare i tratti ricorrenti nel modus operandi adottato dal rapinatore, il quale era solito muoversi rapidamente a bordo di uno scooter con targa non visibile, con volto travisato e pistola in pugno, talvolta unitamente ad un complice non ancora identificato.

Le indagini, rese oltremodo difficoltose dal travisamento del rapinatore, si sono giovate dei sistemi di videosorveglianza, i cui filmati sono stati compiutamente analizzati dagli inquirenti al fine di ricavarne ogni particolare utile per l’individuazione dell’autore delle rapine e del mezzo dallo stesso utilizzato.

Nel corso delle rapine, durante le quali non veniva mostrata alcuna remora nel minacciare le vittime con una pistola, direttamente puntata contro gli addetti al rifornimento in possesso di denaro contante, erano stati complessivamente sottratti, nell’arco di un mese, poco meno di 9.000 euro.

L’indagato, all’esito delle formalità di rito, è stato trasportato a Poggioreale.