“Mi ha preso a pugni sul naso, è un mostro” parla la ragazza picchiata dal papà a Giugliano

Oggi, mercoledì 17 settembre, a “Dentro la notizia” su Canale 5 sono intervenute la moglie e la figlia dell’uomo di 61 anni arrestato stamattina dai carabinieri a Varcaturo, con l’accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate.

Secondo il racconto delle donne, l’uomo avrebbe aggredito ancora una volta la moglie e la figlia, rivolgendo alla ragazza insulti pesanti: “Sei brutta e grassa”. La 31enne, spaventata, ha detto di aver trovato finalmente il coraggio di chiamare i carabinieri dopo decenni di violenze subite. “Ieri ha reagito così perché lui non voleva andare al lavoro e noi gli abbiamo detto che doveva andare – racconta Francesca -. Eravamo in cucina io e mia mamma e lui mi ha rincorso, mi ha tirato i capelli, mi ha dato dei pugni al naso, mi è uscito molto sangue”.

PUBBLICITÀ

La ragazza ha mostrato in diretta i lividi sul viso e le ferite riportate, spiegando che per anni non avevano denunciato per paura e per vergogna. “Non abbiamo denunciato per la paura. Venivamo derise. Io mi sono rifugiata in cameretta e ho chiamato i Carabinieri che in cinque minuti sono arrivati. Stavolta ho chiamato i carabinieri perché continuava a invenire contro la porta della stanza, mi voleva ancora picchiare. È un mostro. Quando ero bambina mi ha buttato una tazza su un occhio e me lo ha aperto. Ho mostrato ai Carabinieri tutte le foto delle violenze che ci ha fatto. Ho denunciato perché non ci fosse un altro femminicidio, sarebbe arrivato anche ad uccidermi” ha concluso Francesca.

La madre, Annamaria, visibilmente provata, ha aggiunto: “Non ce la faccio più, ho subìto molto”.