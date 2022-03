Trussardi è già dimenticato, Michelle Hunziker bacia un altro uomo: è un ex gieffino

Archiviata la lunga storia con Tommaso Trussardi, Michelle Hunziker sembra aver già ritrovato l’amore tra le braccia di un altro uomo. Si tratta di Giovanni Angiolini, ex gieffino e considerato il medico più sexy d’Italia. A sganciare la bomba è la rivista tedesca “Bunte” che mostra le immagini dell’incontro tra la showgirl e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip durante la loro vacanza in Sardegna.

A due mesi dall’annuncio della fine della relazione con Trussardi, durata 7 anni e da cui sono nate due figlie, Sole e Celeste, Michelle Hunziker è stata paparazzata in compagnia di un altro uomo. Giovanni Angiolini, sardo, specialista in ortopedia e traumatologia, ha partecipato nel 2015 al Grande Fratello per poi ritirarsi per motivi professionali. Il settimanale mostra le immagini della Hunziker in Sardegna mentre passeggia con il chirurgo.