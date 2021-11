Minacce all’ex presidente del Giugliano, rinviati a giudizio 7 tifosi: stralciata una posizione

Minacce all’ex presidente del Giugliano, rinviati a giudizio 7 tifosi del Giugliano mentre per una è stata chiesta l’archiviazione. Era il mese di luglio quando fu notificato l’avviso di conclusione indagini a diversi soggetti, accusati di aver minacciato l’ex patron del Giugliano Calcio Giovanni Palma affinchè esonerasse l’ex allenatore Imbimbo. Minacce che sarebbero sfociate anche in atti violenti come l’esplosione di bombe carta. A distanza di 4 mesi il Pm ha chiesto l’archiviazione per Angelo Micillo (difeso dell’avvocato Valerio Dalia), poiché all’esito delle indagini è stato accertata la sua estraneità ai fatti contestati. Dunque per Micillo è stata chiesto lo stralcio della sua posizione. Sono stati invece rinviati a giudizio (l’udienza si terrà il prossimo marzo 2022) Si tratta di G.D.A., G.L.S., A.M., V.N. , G.S., G.V. e G.B.

I fatti contestati

Nello specifico, a seguito della scorsa stagione calcistica negativa, alcuni soggetti avrebbero esposto striscioni intimidatori nei confronti dell’ex presidente Palma invitandolo ad andare via dalla città ed esploso alcune bombe carta all’esterno dello stadio. Inoltre gli inquirenti parlano di un’invasione di campo avvenuta il 1 aprile scorso da parte di alcuni tifosi e dell’interruzione da parte degli stessi di diversi allenamenti della squadra. Vittime delle minacce anche l’ex allenatore Imbimbo: “Vi dovete dimettere ed andare via da qui, pezzi di m…”, “Vi conviene non mettere più piede in questa città”, alcune delle frasi pronunciate dai soggetti indagati. Inoltre avrebbero costretto il presidente Palma a consegnare il titolo sportivo nelle mani del Comune.