“Mio marito mi ha stretto il seno mentre facevamo sesso e si è accorto di qualcosa di strano”

PUBBLICITÀ

Da una notte di passione ne è uscita una storia incredibile. Al Daily Star Samantha Jones del Galles, nel Regno Unito, ha spiegato come suo marito Leighton le abbia salvato la vita. “Stavamo facendo sesso – ha spiegato la protagonista di questa storia – e mio marito mi ha stretto il seno, in un momento di impeto. Ma ha notato qualcosa di strano. Ha sentito come un qualcosa di simile a un chicco di riso sotto il mio seno destro”.

La Jones, madre di tre figli, non ha dato il giusto peso all’episodio finché, tre mesi dopo, non ha preso un appuntamento con la sua infermiera per la terapia ormonale. L’infermiera le ha consigliato di esaminarsi il seno e Samantha ha scoperto che il nodulo era cresciuto fino alle dimensioni di una “pallina da ping pong”. Dopo numerose ecografie, alla 47enne è stato diagnosticato un tumore al seno di tipo HR2 e si è scoperto che anche i suoi linfonodi erano compromessi. Così si è sottoposta a sei cicli di chemioterapia intensiva.

Nel tentativo di sensibilizzare l’opinione pubblica, Samantha si sta esponendo per incoraggiare le persone a controllare regolarmente il proprio seno e i pettorali. Ha detto: “La frase preferita di mio marito è ‘una carezza veloce salva la vita’”. Così è stato, infatti, Leighton ha messo una pulce nell’orecchio della moglie, dopo quell’incontro passionale, ed è così che poi si è ricordata che qualcosa non andava nella sua mammella, al momento opportuno durante un’altra visita.

PUBBLICITÀ

All’inizio di luglio 2025, Samantha è stata sottoposta a una lumpectomia (intervento chirurgico per rimuovere un nodulo o un tumore dal seno, insieme a un margine di tessuto sano circostante, ndr) e le sono stati rimossi i linfonodi. Attualmente, si sta sottoponendo a 15 cicli di radioterapia e ha completato finora 10 sedute.

Samantha ha deciso di sensibilizzare sulla consapevolezza del cancro al seno, promuovendo programmi di screening mammografico anticipati, da fare almeno prima dei 50 anni di età.

(photo @SamanthaJones – WalesOnline)