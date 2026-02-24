Monaldi, il ricordo di Sara accanto al dolore per Domenico: “La dignità va tutelata”

PUBBLICITÀ

Davanti all’Azienda Ospedaliera dei Colli – Ospedale Monaldi di Napoli, tra i fiori e i silenzi per il piccolo Domenico, ci sono anche Alessandro e Daniela. Sono i genitori di Sara, morta a soli 16 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia.

La loro storia attraversa ospedali e speranze, da Napoli a Roma. Sara si ammala nel 2020. Dopo tre anni, quando la famiglia credeva di aver sconfitto la malattia, la leucemia torna. Parte così un nuovo viaggio, 377 giorni lontano da casa, nel tentativo di salvarla con una cura sperimentale consigliata dai medici.

“Nel tentativo di salvarla abbiamo perso la sua dignità”, racconta il padre. Cinquanta giorni in rianimazione, poi l’epilogo il 4 gennaio 2025. Una data che resta incisa come una cicatrice.

La loro testimonianza è racchiusa nel libro Fragile come voi, forte come l’amore e nell’associazione fondata a Napoli, “Le creazioni di Sara”, nata per tenere viva la memoria della figlia e trasformare il dolore in sostegno per gli altri.

Oggi sono qui perché la vicenda di Domenico ha riaperto ricordi mai davvero chiusi. “Bisogna tutelare la dignità umana. Andare oltre l’accanimento terapeutico non dà benefici: si perde la dignità, si perde la vita”, dice Alessandro.

Nel loro sguardo non c’è polemica, ma una richiesta di umanità. E una convinzione che consola: “Oggi Domenico è nelle braccia di Sara. Insieme daranno forza a tante persone per guardare la vita in modo più positivo”.