“Morsi al cuscino per sfamarsi”, il retroscena choc sulla morte della piccola Diana

Diana Pifferi, la bimba di 18 mesi morta di consunzione, dopo essere stata abbandonata dalla mamma, dopo aver patito fame e sete pare aver preso a morsi il cuscino per l’agonia. Una prima autopsia sulla piccola Diana fa infatti sapere che il cuore della piccola ha smesso di battere per deperimento per fame e sete. La madre 36enne, Alessia Pifferi, è ora nel carcere di San Vittore per omicidio volontario pluriaggravato. La donna ha infatti abbandonato la piccola di 18 mesi nel monolocale di Via Parea per sette giorni. Sette lunghi giorni in agonia, nell’afa senz’acqua e senza cibo.

L’ipotesi sulle ultime ore di Diana

Dall’autopsia però sopraggiungono altri tristissimi dettagli delle ultime ore della piccola. Nel suo stomaco sono stati infatti ritrovati alcuni residui, in piccola quantità, di un materiale compatibile con il cuscino. La prima ricostruzione dei fatti ipotizza che la piccola in mancanza di cibo abbia tentato di sfamarsi con il cuscino, dandogli dei piccoli morsetti. La tristissima immagine descritta è il frutto della prima ricostruzione successiva all’autopsia. La piccola ha sofferto, nel caldo torrido milanese di questi mesi, la fame e la sete ed il suo piccolo senso di sopravvivenza l’ha portata a tentarle tutte pur di sfamarsi e stare meglio, a quanto pare con molta probabilità anche a mordere il suo stesso cuscino.

Dopo l’autopsia la Procura di Milano ha quindi dato il via per i funerali della piccola Diana. La mamma nel frattempo è in carcere, nella sua cella, ma la sua storia ed i suoi modi contorti di “sfuggire” alle sue responsabilità sono ancora nel mirino. Alessia Pifferi dalla sua cella continua a scioccare chi la circonda, ha infatti posto una particolare richiesta. Secondo il suo avvocato difensore infatti la donna avrebbe chiesto di partecipare al funerale della figlia. Con ogni probabilità la proposta verrà respinta.