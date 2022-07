Colpo alla Riviera romagnola, 30 Km di costa non balneabili: “Batteri in mare a Rimini e Riccione”

Da Goro (Ferrara) a Cattolica (Rimini): questi i trenta chilometri di costa non balneabili, grande sorpresa per la riviera emiliano/romagnola: anomalie in 28 acque di balneazione. La riviera romagnola aveva vantato negli anni diverse bandiere blu ma quest’anno pare non godere dello stesso “bollino” di garanzia.

30 km di costa non balneabili

A far “cadere” i trenta chilometri di costa emiliano/romagnola allo stadio di “non balneabili” sarebbero alcune anomalie nell’acqua. A darne l’annuncio è stato lo stesso sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad che ha poi spiegato quali saranno le prossime mosse per trovare una soluzione a queste “anomalie”. Venerdì si terrà quindi un incontro tecnico tra Regione, Arpae, Ausl Romagna e i Comuni costieri.

Generalmente il suddetto divieto di balneazione è in atto nelle 24 ore successive a piogge. Questo perchè in quel caso vengono aperti gli sforatori a mare, questa opzione però non può essere la spiegazione dei 30 km sopracitati. Data la siccità che sta colpendo la penisola, infatti, non si tratta del “consueto” divieto di 24ore post pioggia. Arpae continua infatti a sostenere che la situazione è “anomala”.

Le dichiarazioni del sindaco di Rimini

“Ho chiesto alla Regione Emilia-Romagna, all’Azienda Usl Romagna, ad Arpae, insieme ai comuni della costa riminese e altri della Romagna, di partecipare a un incontro tecnico, previsto per domani, per analizzare e trovare una soluzione all’anomalia dei campioni eseguiti da Arpae che ha fatto registrare il superamento dei limiti normativi di 28 acque di balneazione da Goro a Cervia, passando per Bellaria, Rimini, Riccione, Misano e Cattolica” spiega il sindaco di Rimini.

“Una contingenza senza alcune spiegazione tecnica, né logica, visto che, per esempio a Rimini, a causa della siccità, le paratie a mare non vengono aperte da quasi un mese e mezzo e la stessa Hera, che gestisce il ciclo integrato delle acque, ha formalmente comunicato di non aver riscontrato alcun guasto o difetto nella rete dell’acquedotto e fognaria. Lo stesso immagino per tutti gli altri comuni fuori parametro” continua.

Bisogna risolvere “l’anomalia” della non balneabilità

“Stamane, alcuni esperti, anche alla luce di analoghi episodi che si sono verificati nelle ultime settimane, in altri mari d’Italia, hanno avanzato l’ipotesi dell’anomalo innalzamento della temperatura dell’acqua del mare, durante questa estate eccezionalmente calda, concausa di uno squilibrio organico, che porterebbe al superamento dei valori indicati dalla norma“. “Spero e credo che già domani, nell’incontro convocato, si troverà una soluzione pratica a questo mistero, che rischia di danneggiare interi territori, intere economie per ragioni non individuabili, almeno a oggi, nella razionalità” conclude poi.

Le zone non balneabili

Nel dettaglio il superamento dei limiti normativi per le seguenti acque di balneazione