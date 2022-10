Morte della piccola Diana, l’autopsia conferma: la madre le dava tranquillanti

Aggiornamento sulla morte di Diana Pifferi, la bimba di quasi un anno e mezzo morta di stenti dopo che la madre l’aveva lasciata sola in casa per 6 giorni. Alla piccola sono state fatte assumere benzodiazepine, ossia tranquillanti.

Ciò risulta, a quanto si è appreso, dagli accertamenti medico legali disposti, nell’ambito della consulenza autoptica. Documento che sarà depositato formalmente nei prossimi giorni, dalla Procura di Milano nell’inchiesta a carico di Alessia Pifferi. La donna è accusata di omicidio volontario aggravato e in carcere dal 21 luglio.

Diana morta di stenti, indagini su pannolino e cuscino. La mamma killer: “Voglio una sua foto in cella” – dagli archivi di Internapoli.it del 14/10/22

Accertamenti anche nell’appartamento dove è morta la piccola Diana, sul suo pannolino, sul cuscino e sul materasso del suo lettino di fortuna. Il gip di Milano Fabrizio Filice ha accolto l’istanza della difesa di ampliare il quesito della perizia. Disposta con la formula dell’incidente probatorio nell’ambito dell’indagine in cui Alessia Pifferi, la 37enne arrestata a luglio è accusata per omicidio volontario aggravato. Per aver abbandonato per sei giorni in casa la figlia di un anno e mezzo, poi morta di stenti.

Stamane davanti al settimo piano del palazzo di Giustizia, per la seconda volta, è comparsa la donna la quale davanti alle telecamere non ha proferito parola mentre in aula ha pregato i suoi difensori di farle avere una foto della figlioletta da tenere con sé in cella a San Vittore. In udienza è stato conferito l’incarico ai periti, tra cui Giorgio Portera, il genetista che si è occupato tra l’altro del caso di Yara Gambirasio. Gli avvocati Solange Marchignoli e Luca D’Auria, legali di Pifferi, hanno invece allargato il collegio dei loro consulenti con la nomina dell’ex capo del Ris di Parma, il generale Luciano Garofano. Il giudice ha dato 90 giorni di termine per il deposito della perizia e ha riconvocato le parti per il prossimo 30 gennaio.

“L’incidente probatorio comincerà settimana prossima con un primo incontro tra gli esperti – ha spiegato l’avvocato Marchignoli – mentre bisogna decidere la data dell’ingresso nell’appartamento per l’accesso ai luoghi da noi chiesto. Il gip ha anche accolto la nostra istanza di allargare il quesito peritale agli oggetti trovati vicino al letto di Diana, in particolare il pannolino, e al materassino e al cuscino”.

L’avvocato ha, inoltre, riferito che la sua assistita stamane “mi ha chiesto una foto della bambina da tenere in carcere. E’ in difficoltà perché nella sua mente si sta schiarendo la storia. Sta cominciando ad elaborare. Comunque – ha concluso rispondendo a una domanda precisa – in qualche modo vedrà i nostri consulenti per gli esami neuroscientifici”.