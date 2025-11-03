Morte di Aniello Scarpati a Torre del Greco, c’è la data dei funerali del poliziotto

PUBBLICITÀ

Nella giornata di martedì 4 novembre, dalle ore 14 alle ore 20, e a seguire, nella giornata di mercoledì, dalle ore 7, sarà allestita presso la Caserma “Nino Bixio” del IV Reparto Mobile di Napoli, in via Monte di Dio 31, la camera ardente per l’ultimo saluto all’Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati, caduto durante l’adempimento del dovere nella notte dello scorso 1º novembre a Torre del Greco.

I funerali saranno celebrati nella medesima mattinata di mercoledì alle ore 10.30 presso la Chiesa Evangelica ADI, in via Frà Gregorio Carafa 13.

Migliorano le condizioni dell’agente Ciro Cozzolino

E’ sveglio e collabora Ciro Cozzolino, l’agente di 38 anni che si trovava nella volante andata distrutta nel terribile schianto avvenuto a Torre del Greco nella notte tra venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre e nel quale ha perso la vita Aniello Scarpati, il poliziotto di 47 anni che si trovava a bordo dell’auto di servizio solo per un caso, per aver detto sì ad un cambio di turno.

Cozzolino non è ancora fuori pericolo e la sua prognosi rimane riservata. I suoi colleghi hanno lanciato un appello per la raccolta di sangue, del gruppo A negativo ma i segnali raccolti dai medici dell’ospedale del Mare stamattina fanno sperare per un costante miglioramento.

Si terrà intanto mercoledì in mattinata l’interrogatorio di convalida dell’arresto di Tommaso Severino, il ventottenne di Ercolano che era alla guida del Suv che è piombato come un proiettile sull’auto della polizia. Si trova in isolamento in una cella del padiglione Roma del carcere di Poggioreale ed è lì che verrà interrogato dopodomani alle 8:30.

Il commerciante dopo l’incidente era fuggito: positivo all’alcol e alla cocaina, deve rispondere ora di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Gli avvocati che lo difendono, Domenico Dello Iacono e Valentina Alfieri lo hanno visto questa mattina e riferiscono di un ragazzo disperato e sconvolto.