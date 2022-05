Dolore a Mugnano per la morte dell’architetto Amoruso, tanti i messaggi di cordoglio

La scomparsa di Giuseppe Amoruso ha colpito la comunità di Mugnano. L’architetto 59enne era molto noto nel mondo della politica locale, infatti, tanti amministratori ed ex hanno voluto ricordarlo. Amoruso ha progettato e diretto i lavori per la realizzazione per il Bocciodromo e ha collaborato al progetto di Restauro della Chiesa di Santa Sofia, entrambi incarichi gli sono stati conferiti dal Comune di Giugliano.

Inoltre ha progettato e diretto i lavori per la realizzazione del padiglione fieristico nell’area del mercato ittico su indicazione del Comune di Mugnano. Proprio nel suo comune di origine è stato responsabile apicale del settore Urbanistica-Ambiente. Amoruso ha anche lavorato nell’ambito dell’edilizia residenziale e industriale.

LE DEDICHE PER GIUSEPPE

“Il Sindaco e l’intera amministrazione comunale intendono esprimere la propria vicinanza ai familiari e amici dell’amico architetto Peppe Amoruso, che ha collaborato in diverse occasioni a favore del nostro comune. R.I.P.“, ha scritto Luigi Sarnataro.

“Voglio esprimere la mia vicinanza alle famiglie AMORUSO E BOVE per la prematura scomparsa di un GRANDE PROFESSIONISTA E BELLA PERSONA L ARCHITETTO GIUSEPPE AMORUSO CHE HO AVUTO L ONORE DI CONOSCERE E COLLABORARE CON LUI sei stato un vero professionista in tutto mi mancherai PEPPI (ALLA FINE CI DISTUGGERETE TUTTI CON I VOSTRI PORCI SCARICHI ABUSIVI E TERRE AVVELENATE) MALEDETTI RIP AMICO MIO. T V B”, scrive l’ex consigliere Renato Verrazzo.