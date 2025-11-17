Morte insieme le gemelle Kessler, icone anche per il pubblico italiano

PUBBLICITÀ

Sono morte Alice ed Ellen Kessler, leggendarie gemelle dello spettacolo tedesco e icone anche per il pubblico italiano. La notizia, rilanciata da diversi media tedeschi, ha suscitato immediata commozione nel mondo della musica, della televisione e del varietà.

Le due artiste erano nate il 20 agosto 1936 a Nerchau, in Sassonia, e avevano 89 anni. La loro carriera si era sviluppata tra Germania, Italia e Francia, rendendole figure di riferimento per intere generazioni di spettatori. Secondo quanto riferisce il quotidiano tedesco Bild, la polizia criminale bavarese ha avviato un’indagine per chiarire le cause della morte. Una serie di accertamenti sarebbe in corso nella zona di Gruenwald, vicino a Monaco di Baviera.

Le Kessler erano celebri per il loro talento poliedrico: cantanti, ballerine, attrici e intrattenitrici, capaci di dominare la scena televisiva europea dagli anni Cinquanta in poi. In Italia divennero rapidamente star assolute dei programmi di varietà.

Il loro stile, l’eleganza e le coreografie perfettamente sincronizzate contribuirono al loro soprannome più famoso: le “gambe della nazione”, appellativo che le accompagnò sin dal 1959 e che divenne parte della loro identità artistica.

In oltre sei decenni di carriera, le gemelle si erano esibite nei teatri più prestigiosi e in numerose trasmissioni televisive, diventando icone di un’epoca in cui il varietà rappresentava il fulcro dell’intrattenimento europeo.