Lutto a Napoli: è morto nella notte Ciro Paone, lo storico fondatore di Kiton, la sartoria napoletana che vanta cinque siti produttivi in Italia, 800 dipendenti, 54 boutique monomarca e 73 Paesi serviti.

Carismatico, famoso per le sue sintesi. Paone ha dato vita al brand maschile più esclusivo in assoluto, quello che produce gli abiti più costosi per gli uomini più ricchi del pianeta.

La sartoria napoletana piange Ciro Paone, è morto il ‘papà’ di Kiton

Era il 1956 quando Ciro Paone, che commerciava tessuti a piazza Mercato, intuì con largo anticipo, nella Napoli in cui ogni palazzo aveva il suo sarto, che un’epoca stava per finire. Cominciò con una piccola produzione di cappotti, reclutando una decina di sarti in un laboratorio a Secondigliano. E continuò così fino al 1968, anno di nascita della Kiton, così chiamata dal nome della toga degli aristocratici greci. CiPa, l’acronimo precedente nato dalle iniziali dell’imprenditore, era poco adatto al mercato internazionale. Il motivo? quell’assonanza con “cheap” che era l’esatto contrario della filosofia di Paone, fatta di inimitabile manualità.

A lui, che non amava l’aereo e i mattoni del suo impero li ha sistemati di persona attraversando l’Europa quasi sempre a bordo di un’auto, Pitti Immagine ha dedicato una mostra a Palazzo Gerini intitolata «Due o tre cose che so di Ciro» e un premio alla carriera.