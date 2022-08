Movida violenta a Ferragosto, mega rissa sul lido ad Acciaroli durante una serata

Movida violenta a Ferragosto ad Acciaroli, nel comune di Pollica, dove è scoppiata una mega rissa nel noto stabilimento balneare ‘Le serre di mare‘, durante una serata danzante. Protagonisti diversi giovani, tutti provenienti dal napoletano e dall’agro-nocerino. Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale stazione, coordinati dalla Compagnia di Agropoli diretta dal capitano Annarita D’Ambrosio, che avrebbero già stretto il cerchio sui protagonisti della violenta zuffa.

Rissa sul lido ad Acciaroli durante una serata, le immagini delle violenze diventate virali

Sui social sono diventate virali le immagini video che ritraggono alcuni dei protagonisti mentre sferrano pugni e calci. Immediatamente sono partite le indagini dei militari dell’Arma per individuare i responsabili della rissa che ha rovinato praticamente la serata.

Denunciato un 26enne del posto per possesso di stupefacenti

Intanto, nella serata di Ferragosto, i militari della Compagnia vallese sono stati impegnati in numerose attività di controllo sul territorio. In particolare, da segnalare la denuncia per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti per un 26enne di Acciaroli. Undici sanzioni anche per possesso di stupefacenti e 18 per violazioni al Codice della Strada.

Le dichiarazioni di Borrelli sui social

“Ritengo vergognose e preoccupanti le immagini pubblicate sui social network relative a una mega rissa che si è scatenata la sera di Ferragosto presso il lido “Le serre di mare” ad Acciaroli. Decine di giovani che si picchiano utilizzando anche bottiglie e suppellettili in una calca inaccettabile. Tanti i presenti costretti alla fuga dalla degenerazione della rissa e scene di panico diffuso con gli organizzatori incapaci di riportare la situazione alla normalità. E’ raccapricciante vedere come oramai la movida debba essere sempre caratterizzata da violenza e sopraffazione, spesso innescate per futili motivi. In questo caso, evidentemente, le condizioni di sicurezza molto precarie hanno influito non poco. Chiedo che le indagini in corso, come riferito dal Giornale del Cilento, proseguano speditamente e siano identificati al più presto tutti i protagonisti di questo gravissimo episodio e siano verificate le responsabilità degli organizzatori di questa iniziativa che ha messo in serio pericolo l’incolumità di centinaia di persone”. Queste le parole de consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto diverse segnalazioni in video dell’accaduto.