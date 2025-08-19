Mozzarelle pericolose, prodotti ritirati dai supermercati Conad e dal Carrefour

PUBBLICITÀ

Nei giorni scorsi il Ministero della Salute ha fatto un un richiamo cautelativo legato alla possibile presenza di corpi estranei metallici all’interno di alcune confezioni di mozzarella

Riguarda le mozzarelle Valbontà Penny Market, confezioni da 4×125 grammi con numero di lotto N5205E e data di scadenza 17 agosto 2025. A segnalarlo è stato la stessa catena che ha confermato la necessità del provvedimento. Coinvolte anche le mozzarelle Latbri, nella classica confezione da 125 grammi, sempre con lotto N5205D e data di scadenza 22 agosto 2025.

Ci sono anche le mozzarelle Conad, disponibili sia nel formato singolo da 125 grammi che in quello da 3×125 grammi: il lotto segnalato è N5205D con data di scadenza 15 agosto 2025. Stessa decisione per le mozzarelle Carrefour Classic maxi pack, vendute in confezioni da 3×125 grammi, lotto N5205E e scadenza 18 agosto 2025. Anche la catena di distribuzione francese ha diffuso un avviso specifico per i consumatori.

Il produttore è la Granarolo Spa. Le mozzarelle richiamate provengono infatti dallo stabilimento di Usmate Velate, in provincia di Monza e Brianza, identificato con il marchio IT 03 144 CE.