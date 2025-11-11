Mugnano celebra Raffaele Palladino, è ufficialmente allenatore dell’Atalanta

PUBBLICITÀ

Raffaele Palladino è diventato ufficialmente il nuovo allenatore dell’Atalanta, prende il posto dell’esonerato Ivan Juric. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Inseme a lui arrivano anche sei nuovi componenti dello staff, tra cui il vice Stefano Citterio. Il debutto in nerazzurro sabato 22 novembre contro il Napoli allo stadio Maradona, partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. Qui tutti gli aggiornamenti in diretta

Palladino potrà sfruttare la sosta delle Nazionali per iniziare a preparare il suo debutto in nerazzurro, che sarà subito un big match: esordio sulla panchina dell’Atalanta sabato 22 novembre contro il Napoli allo stadio Maradona, partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Raffaele Palladino ha firmato un contratto di un anno e mezzo con l’Atalanta, come spiega la società nerazzurra sul proprio sito ufficiale: “Raffaele Palladino si è legato al club nerazzurro con un contratto fino al 30 giugno 2027”

Il post del sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro: “È con immensa gioia che apprendo la notizia del ritorno in Serie A del mio amico 𝗥𝗮𝗳𝗳𝗮𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗮𝗹𝗹𝗮𝗱𝗶𝗻𝗼, che siederà sulla prestigiosa panchina dell’Atalanta, una delle realtà più belle e solide del calcio italiano, protagonista anche in Champions League.

Un traguardo straordinario per lui e un motivo d’orgoglio per tutta Mugnano di Napoli, che vede ancora una volta un suo concittadino raggiungere vette altissime con il talento, il sacrificio e la determinazione che da sempre lo contraddistinguono.

Forza Raffaele, tutta la nostra città fa il tifo per te!”