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Multe di 1000 euro per il burqa a scuola e tetto agli stranieri nelle classi

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Multe di 1000 euro per il burqa a scuola e tetto agli stranieri nelle classi
Multe di 1000 euro per il burqa a scuola e tetto agli stranieri nelle classi
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Oggi pomeriggio il Consiglio dei Ministri, guidato da Giorgia Meloni, si è riunito per approvare il nuovo decreto sulle scuole. Già nella bozza del decreto si leggeva che “salvo che ricorrano specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza, è fatto divieto di partecipare alle attività curriculari e extracurriculari delle istituzioni scolastiche e a quelle previste nell’ambito dei rapporti scuola famiglia con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento del volto“. Inoltre è prevista una sanzione amministrativa da 200 euro a 1.000 euro che, quando la violazione è commessa da un minore, si applica al genitore.

Nella scuola primaria “il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia” non deve superare il 30% del totale in ciascuna classe prima – si leggeva nella bozza -. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, il tetto del 30% nelle classi prime riguarda gli “studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione”.

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