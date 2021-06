Dramma in provincia di Palermo, in un drammatico incidente muoiono due ragazzi prossime alle nozze. Le vittime dell’incidente stradale sono: Carmelo Granata e Virginia Calvaruso. Lo scontro è avvenuto tra un’auto e una moto. L’impatto è avvenuto sulle rampe nei pressi di via Ernesto Basile.

La dinamica dell’incidente

Le due vittime Carmelo Granata e Virginia Calvaruso erano su uno scooter Piaggio Beverly che si è scontrato con una Bmw X3, secondo una prima ricostruzione della dinamica. Sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti di polizia e i carabinieri che hanno constato il decesso. I rilievi sono condotti dagli agenti della polizia municipale.

A perdere la vita Carmelo Granata e Virginia Calvaruso

L’incidente mortale è avvenuto intorno a mezzogiorno in via Ernesto Basile, a pochi passi dalla cittadella universitaria. Secondo una prima ricostruzione lo scontro è avvenuto fra un Piaggio Beverly, uno scooter di grossa cilindrata su cui viaggiavano le due vittime, e un’auto, una Bmw X3. L’impatto è avvenuto all’altezza del negozio di ceramiche e sanitari che si trova nel tratto finale del rettilineo, poco prima dello svincolo in direzione della circonvallazione verso Trapani. Sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti di polizia e i carabinieri che hanno constatato il decesso. I rilievi sono condotti dagli agenti della polizia municipale.

Sono intervenuti i sanitari del 118, ma per i due non c’era più nulla da fare. L’impatto con l’auto li ha scaraventati sull’asfalto mentre la moto si è schiantata sul guardrail antistante lo svincolo. Sul posto anche gli agenti di polizia e i carabinieri che hanno constato il decesso.

I rilievi sono condotti dagli agenti della polizia municipale. Si lavora per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La Bmw con la parte destra totalmente ammaccata è stata portata via per i rilievi.

Sono arrivate anche quattro ambulanze, qualcuno dei parenti appresa la notizia si è sentito male ed è stato soccorso. La zia della ragazza è svenuta. Lo svincolo è stato chiuso al traffico mentre si può proseguire sulla carreggiata principale

Si sarebbero dovuti sposare a breve

I due erano fidanzati e si sarebbero dovuti sposare a breve. Una tragedia immane quella di Carmelo Granata e Virginia Calvaruso che scuote, ancora una volta la provincia di Palermo. “Una terribile tragedia si è abbattuta sulla nostra comunità – dice una nota del comune di Misilmeri – Stamattina in un tragico incidente stradale presso lo svincolo di via Ernesto Basile a Palermo, sono venuti a mancare la misilmerese Virginia Calvaruso di 29 anni e Carmelo Granata di 37, dipendente del nostro servizio rifiuti”.