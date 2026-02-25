Muore nel Casertano, i suoi organi salvano la vita a 5 persone

PUBBLICITÀ

Un gesto di generosità di una famiglia, che pur distrutta dal dolore per la perdita di una stretta congiunta, ha deciso di non opporsi alla donazione degli organi della donna, trasformando così una tragedia in un’opportunità di vita per cinque persone.

È accaduto all’ospedale di Sessa Aurunca (Caserta), dove una paziente ricoverata nel reparto di terapia intensiva (diretto dalla dottoressa Nadia Zarrillo) è deceduta a causa di un’estesa emorragia cerebrale, ma in un momento di devastante dolore, i familiari hanno trovato la forza di esprimere la non opposizione al prelievo di organi e tessuti.

Un gesto silenzioso per cinque persone, cui andranno gli organi. L’intero processo si è svolto grazie alla sinergia tra il presidio ospedaliero di Sessa Aurunca, il Centro Regionale Trapianti, la direzione strategica dell’ASL Caserta – presieduta dal direttore generale Antonio Limone e dal direttore sanitario Domenico Perri – e il coordinamento aziendale per il procurement di organi e tessuti, diretto dai medici Federica Colella e Bruno Marra.



La primaria Zarrillo rivolge un pensiero “profondo e riconoscente alla famiglia del donatore, per aver saputo trasformare il dolore in un gesto di straordinaria solidarietà”.

“La donazione degli organi – ha commentato il direttore generale dell’Asl Antonio Limone – è il più grande atto di amore e di solidarietà che le famiglie compiono nel momento del dolore e della sofferenza per la perdita di un proprio caro. La nostra Azienda sta profondendo un grande impegno nelle attività di Procurement, Donazione, Formazione e Sensibilizzazione, con un significativo aumento delle attività; la cultura del dono si costruisce ogni giorno, nelle corsie degli ospedali come nelle aule delle scuole”.