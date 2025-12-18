Napoli 1-0 Milan: azzurri in vantaggio a Riyad con il solito Neres

PUBBLICITÀ

Primo tempo pieno di emozioni a Riyad che vede per 38 minuti il risultato fermo sullo 0-0. Fin quando al minuto 40 si accendere Leo Spinazzola sulla fascia che serve Hojlund che a sua volta la mette in mezzo trovando il solito David Neres che firma ancora una volta sul tabellino dei marcatori. Molto bene gli azzurri in questa prima fase di gioco rischiando però spesso il contropiede fatale come nell’occasione di Nkunku. Molte polemiche riguardo un intervento a palla ormai persa di Rabiot che, con il fallo commesso successivamente, avrebbe rischiato fortemente l’espulsione. Sottotono invece la prestazione di Elmas, scelto sull’out mancino al posto di Noa Lang; da parte del macedone molti errori banali e tecnici sicuramente non da lui.

Il gesto di Lukaku

Come segnalato a bordocampo dai giornalisti di Sport Mediaset, il primo ad esultare ed al alzarsi dalla panchina sul gol di Neres è stato proprio Romelu Lukaku, tornato in panchina dopo 4 mesi dal suo infortunio. Come ha affermato Manna nel pre partita, anche se il belga non è in condizione, è utilissimo come uomo spogliatoio, e lo ha dimostrato proprio in questa circostanza.

