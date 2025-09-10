Napoli Basket mercato col botto: ufficiale l’acquisto del canadese Mitrou-Long

PUBBLICITÀ

Napoli Basket si prepara all’inizio della nuova stagione sportiva. LBA prenderà ufficialmente il via domenica 5 ottobre 2025 (col primo turno di campionato) e accompagnerà gli appassionati di questo sport sino a domenica 10 maggio 2026.

Napoli Basket si prepara ad accogliere il suo nuovo play

La squadra napoletana dopo mesi di corteggiamento sta per chiudere il grande colpo del mercato estivo. Nelle prossime ore infatti sarà ufficiale l’arrivo in Italia del canadese Naz Mitrou-Long. Il trentaduenne siglerà un accordo annuale col club partenopeo e potrà finalmente riabbracciare il suo vecchio allenatore ai tempi del Brescia: Alessandro Magro. Le ambizioni di Napoli Basket per la nuova stagione sono alte, la società non si è nascosta e proverà a disputare un campionato all’altezza delle aspettative.

Mitrou-Long: tanta esperienza per gli azzurri

La carriera del canadese comincia nel 2012 in NCAA con gli Iowa State Cyclones. Dopo cinque stagioni si trasferisce in G-League con i Salt Lake City Star prima di approdare in NBA con gli Utah Jazz. Approda in Europa nel 2021, giocando per la Germani Brescia dove viene allenato da coach Magro e disputa una stagione di altissimo livello col raggiungimento dei play off ed una media di 16,6 punti a partita e ben 4,7 assist. L’anno seguente vince il campionato con Milano esibendosi in Eurolega. La sua ultima esperienza è invece in Grecia con l’Olympiacos dove in due anni vince campionato, Coppa di Grecia e Supercoppa. Tanta esperienza per il nuovo play che andrà a completare il roster di Napoli Basket.

Coach Magro non vede l’ora di poter tornare a lavorare con Mitrou-Long e costruire un Napoli Basket sempre più vincente

“Voglio ringraziare la proprietà per aver lavorato duramente affinché potesse portare a Napoli un calciatore come Naz. Sono felice di poter lavorare ancora con lui dopo l’anno trascorso assieme a Brescia. Troverò un giocatore maturato dalle varie esperienze di alto livello avute in questi anni. Troverò in lui anche la sua voglia di lottare, aiutare la squadra e competere al massimo livello possibile”. Queste le parole di Alessandro Magro, nuovo tecnico di Napoli Basket.