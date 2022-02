Napoli, bucano le ruote dell’ambulanza mentre i medici soccorrono malato in casa

Ha dell’assurdo quanto accaduto a Napoli nella notte tra sabato e domenica. Come raccontato dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate sulla propria pagina Facebook, qualcuno ha tagliato le ruote dell’ambulanza mentre i sanitari erano impegnati in un intervento di soccorso a Rione Traiano. Al loro ritorno al mezzo di soccorso, l’amara scoperta. Fortunatamente, il paziente non necessitava del trasporto in ospedale ed è stato curato a domicilio.

La denuncia di Nessuno Tocchi Ippocrate

“Tagliano gli pneumatici all’ambulanza!

È successo stanotte intorno alle 2.00 alla postazione 118 del Loreto Crispi mentre era impegnata in un intervento di soccorso a Rione Traiano a Napoli.

L’amara scoperta al rientro dell’equipaggio nel mezzo di soccorso. Fortunatamente il paziente è stato trattato a domicilio e non necessitava di trasporto in ospedale altrimenti questa disavventura si sarebbe tramutata in tragedia”.