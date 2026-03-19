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Napoli, casi di epatite A: “Nessuna emergenza”, la precisazione dell’Azienda Ospedaliera dei Colli

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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epatite a napoli
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Nessuna emergenza sanitaria, ma una situazione sotto controllo. È quanto chiarito dall’Azienda Ospedaliera dei Colli in merito ai recenti casi di epatite A registrati a Napoli.

Attraverso un comunicato ufficiale, la Direzione sanitaria ha fatto il punto sui ricoveri presso l’Ospedale Cotugno, sottolineando come “non sussista alcuna emergenza” e che la situazione nel Pronto Soccorso si mantenga complessivamente stabile.

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Nel dettaglio, nel corso della giornata sono stati registrati circa 14 nuovi casi. Di questi, 9 pazienti saranno ricoverati in degenza, consentendo così un alleggerimento dell’area di emergenza. Altri due casi sono invece in fase di trasferimento dal CTO, attualmente in attesa di ricovero.

Secondo quanto riferito dall’azienda sanitaria, il flusso di nuovi accessi resta al momento moderato e non si registrano criticità nella gestione clinica e organizzativa.

Intanto, la Regione Campania ha rafforzato le attività di controllo sul territorio, alla luce dell’aumento dei casi registrato negli ultimi giorni.

 

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