Napoli città più amata dagli italiani, +45% di visitatori in tre anni

Napoli fa registrare un +45% di visitatori in tre anni. Stando ai dati di Istat e Dmo Napoli, il turismo nella città partenopea è cresciuto in maniera esponenziale ed ha superato Roma, Milano, Firenze e Venezia. Esplosivo il mix tra cibo, bellezze naturali e cultura.

Con 6 milioni di nuovi arrivi in un solo anno, il trend sembra destinato a consolidarsi. Inoltre con l’America’s Cup in programma nel 2027, la città si prepara a consolidarsi con un ulteriore passo in avanti che consentirà alla città di recuperare terreno sul versante economico-finanziario. Un’occasione per investire in servizi e infrastrutture, e per creare nuovi indotti in grado di veicolare i turisti nel solo nel centro della città. Napoli cresce più di Roma, Milano, Venezia o Firenze. Cresce più di tutte le città italiane. I dati Istat e Dmo (Destination Organization Management) sui flussi turistici sono inequivocabili: con un più 45% nell’ultimo triennio, le visite nel capoluogo partenopeo sono aumentate più che nella Capitale (nonostante il Giubileo). Con un incremento di 6 milioni, l’anno scorso, alla voce arrivi da estero e Italia Napoli è stata quarta (alle spalle di Roma, Milano e Venezia), ma è destinata a recuperare terreno. Cultura, food, calcio, mare ed eventi: Napoli ha tutto, e cresce di più rispetto anche a Venezia o Firenze, sempre affollate ma «stazionarie, in quanto sature». A parlare è Stefano Landi, manager della Dmo Napoli.

