Covid a Napoli, al Cotugno rianimazione piena: ci sono molti giovani non vaccinati

All’ospedale Cotugno di Napoli, il reparto rianimazione sarebbe pieno a causa dell’emergenza Covid. E, in riferimento a quest’ultimo dato, la maggior parte dei pazienti sarebbero giovani ‘no vax’. Sono ormai occupati gli otto posti di terapia intensiva Covid nel nosocomio e, come predetto, occupati da pazienti non vaccinati.

Nel reparto ci sono i malati intubati, tenuti in coma farmacologico con aggressive polmoniti interstiziali bilaterali. Quattro di loro hanno 28, 38, 40 e 42 anni: tutti, per fortuna, sono privi di particolari fragilità cliniche alle spalle. In sub-intensiva, invece, vengono utilizzate tecniche di ventilazione ad alti flussi ma non invasive (maschera di Venturi e casco Cpap). Al momento sono ricoverati 28 pazienti su 32 letti disponibili. Tra loro c’è anche il 17enne napoletano arrivato 10 giorni fa al pronto soccorso e che decorre in condizioni stabili.

Sono 70 posti i letto di degenza ordinaria e altri 5 ricavati al pronto soccorso per un totale di 115 posti al Cotugno, dedicati esclusivamente alle cure per il Covid.