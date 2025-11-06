PUBBLICITÀ
HomeAttualità e SocietàNapoli e Kagoshima rinnovano il gemellaggio storico del 1960
Attualità e SocietàCronaca

Napoli e Kagoshima rinnovano il gemellaggio storico del 1960

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Sessantacinque anni dopo il primo storico Gemellaggio, firmato il 3 maggio 1960, Napoli e Kagoshima tornano a stringere un patto di amicizia e cooperazione. Con la sottoscrizione di una Lettera di Intenti, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il Sindaco di Kagoshima Shimozuru Takao hanno avviato il percorso per il rinnovo ufficiale del Gemellaggio, che sarà formalizzato al termine delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti nazionali.

Questo accordo non è solo un atto formale, ma il segno concreto della volontà di rafforzare un legame storico che ha unito due città lontane geograficamente, ma vicine per valori e visione. Napoli, cuore pulsante del Mediterraneo, e Kagoshima, città giapponese ricca di tradizione e innovazione, si impegnano a promuovere scambi di esperienze e buone pratiche in ambiti strategici: educazione, economia, cultura, arte e turismo.

PUBBLICITÀ

L’obiettivo è costruire nuove opportunità per le rispettive comunità, favorendo iniziative comuni che valorizzino le eccellenze locali e aprano spazi di dialogo tra giovani, istituzioni e imprese. Il Gemellaggio rinnovato sarà dunque un ponte tra due mondi, capace di coniugare tradizione e futuro, identità e apertura internazionale.

Con questo passo, Napoli e Kagoshima confermano che la cooperazione tra città è una risorsa preziosa per affrontare le sfide globali e per promuovere la pace, la conoscenza reciproca e lo sviluppo sostenibile.

«Il Gemellaggio con Kagoshima – commentano dall’Amministrazione Comunale – è una pagina importante della storia di Napoli. Oggi lo rinnoviamo con lo stesso spirito di amicizia e con una visione moderna: creare ponti tra culture, favorire scambi tra giovani, imprese e istituzioni. È un segnale forte di apertura internazionale e di cooperazione per affrontare insieme le sfide globali».

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati