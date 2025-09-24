Alleanza di Secondigliano, scarcerata la figlia del boss Bosti

PUBBLICITÀ

Ha ottenuto i domiciliari neanche due settimane dopo la condanna. Flora Bosti, figlia del capoclan Patrizio Bosti, ha ottenuto l’attenuazione della misura cautelare dal gip Federica Villano che ha pienamente accolto la richiesta dei suoi legali, gli avvocati Domenico Dello Iacono ed Elisabetta Valentino. La donna era stata condannata due settimane fa dallo stesso gip insieme ai familiari. Il boss Patrizio insieme al figlio Ettore erano stati condannati a 14 anni.

Entrambi erano stati riconosciuti colpevoli di associazione a delinquere di tipo mafioso. Flora Bosti aveva rimediato una condanna a sei anni di reclusione dove rispondeva di partecipazione alla autoriciclaggio per l’associazione a delinquere di tipo mafioso guidata dal padre, accusa che era stata riqualificata in ricettazione aggravata. La donna era stata poi assolta dall’accusa di minacce nei confronti del marito. Due anni e otto mesi invece per Luca Esposito, marito di Flora Bosti, condannato per autoriciclaggio non aggravato.

