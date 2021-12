Covid in Italia, impennata di contaggi in prossimità del Natale: 26mila nuovi casi e 123 morti

Continuano ad aumentare i Contagi Covid in Italia. Secondo il bollettino di oggi ci sono 26.109 nuovi casi a fronte di 718.281 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l’incremento era stato di 23.195 con 634.638). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 123 decessi (contro i 129 di mercoledì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 135.301. In terapia intensiva sono ricoverati 917 pazienti (+47) mentre i guariti sono 13.704. Tasso di positività al 3,6%.

Ieri sono stati 23.195 i positivi ai test Covid individuati in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Martedì erano stati 20.677. Ieri sono stati 129 i morti in un giorno, mente martedì le vittime erano state 120. Ieri il tasso di positività è stato del 3,7%, in rialzo dopo il 2,66% di martedì. Il dato di ieri segna il record della quarta ondata: in Italia non si registravano oltre 23mila positivi dal primo aprile scorso quando furono 23.649

I guariti al Covid di oggi in Italia

I guariti odierni sono 13.704. Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 317.930, 12.277 in più rispetto a mercoledì. Il tasso di positività è al 3,6%, stabile rispetto a ieri. In terapia intensiva sono ricoverate 917 persone, 47 in più nelle ultime 24 ore. Gli ingressi giornalieri sono invece 101. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 7.338, cioè 29 in più rispetto a ieri.