Napoli in vantaggio all’intervallo: ancora Hojlund

L’ottava e la nona rete di Hojlund in stagione regala il vantaggio al Napoli. Doppietta da rapace del danese
Il gol del vantaggio
Una partita che sembrava difficile da sbloccare. Hojlund l’ha messa sul binario giusto.
Al 13esimo minuto arriva il gol dell’1-0: tiro deviato di Spinazzola, palla che finisce in maniera rocambolesca sui piedi di Hojlund che non deve far altro che spingerla in porta.
Partita al momento perfetta dell’attaccante ex United, giocate di fino e tanta sostanza.
La doppietta arriva al minuto 45, cross di Politano, altro rimpallo in area e palla che arriva a Rasmus Hojlund che è sempre presente.
L’episodio dubbio
Intorno al 30esimo minuto, l’ex Alessio Zerbin cade in area dopo uno slalom in mezzo alla difesa del Napoli. Il direttore di gara non indica il dischetto. Decisione confermata anche da Luca Marelli.