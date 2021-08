Apre a Napoli KFC, a settembre il colosso del pollo fritto arriva a Toledo

KFC sta per aprire il primo ristorante a Napoli. La nota catena di fast food Usa si troverà in via Toledo, all’angolo con piazza Carità. “Stiamo arrivando. Ti aspettiamo presto per provare l’irresistibile pollo fritto del Colonnello (Sanders)”, è la frase che campeggia sulle porte del locale. L’apertura è prevista per il mese di settembre.

Le origini di KFC

La Kentucky Fried Chicken (letteralmente “pollo fritto del Kentucky“), sigla KFC, è una catena statunitense di fast food specializzata nel pollo fritto, preparato secondo una ricetta tenuta segreta sin dalla sua creazione, che in base a quanto dichiarato dalla società è costituita da 11 erbe e spezie. La sola cosa che viene indicata dal creatore della catena e della ricetta è l’aver utilizzato “una pala per scavare un tunnel nella farina ed avere precedentemente mescolato le erbe e gli aromi”.

Venne acquistata negli anni settanta dalla Pepsi Cola e successivamente è entrato a far parte del gruppo Yum!, come anche Pizza Hut e Taco Bell.

Nato e cresciuto subito fuori Henryville, in Indiana, il 9 settembre del 1890, Harland Sanders intraprese in gioventù diverse professioni: manovale in una fattoria, autista di tram, soldato dell’esercito a Cuba, aiutante di fabbro ferraio, assicuratore, avvocato e operatore di stazione di servizio per la Standard Oil. Nel mezzo della Grande depressione, nel 1930, aprì il suo primo ristorante in una stazione di rifornimento Shell a Corbin, in Kentucky. Sanders era benzinaio, capocuoco e cassiere e chiamò la zona pranzo “Sanders Court & Café”.