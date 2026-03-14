Napoli-Lecce: primo tempo disastroso per gli azzurri, salentini avanti per 1 a 0

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Si è concluso il primo tempo di Napoli-Lecce. Gli azzurri sono sotto di 1 a 0. A decidere sin qui la sfida è la rete di Siebert da corner dopo appena 3 minuti di gioco.

La sintesi del primo tempo: inizio da incubo per il Napoli

Gli azzurri partono male e subiscono gol dagli sviluppi di un calcio d’angolo al terzo minuto di gioco. A siglare il vantaggio per i salentini è Siebert, centrale difensivo tedesco.

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Al settimo minuto di gioco è ancora il Lecce a rendersi pericoloso col tentativo dalla distanza di Coulibaly.

Al 12esimo è Politano a tentare il tiro. La sua conclusione però finisce abbondantemente alta.

Al 15esimo Banda pericolosissimo. Il suo tiro viene deviato in corner da Olivera. Dal calcio d’angolo che ne segue è Tiago Gabriel a staccare e sfiorare il raddoppio per gli ospiti.

Al 17esimo Gilmour da ottima posizione calcia male non inquadrando lo specchio della porta difesa da Falcone.

Intorno alla mezz’ora di gioco la manovra azzurra è ancora molto lenta. Il Lecce difende bene il gol del vantaggio. Napoli in difficoltà.

Al 45esimo è Stulic a calciare trovando l’opposizione di Meret.

Sul cambio di fronte ci riprova Politano, con un tiro che tuttavia, esce fuori dallo specchio della porta.