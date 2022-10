Napoli, lite in fila tra i clienti del ‘Dodeca’ finisce a coltellate: vittima in ospedale

Ieri sera alle 20.45 i Carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti a via Arenaccia 154 nel supermercato “Dodeca” per segnalazione di persona accoltellata. Dagli accertamenti effettuati nel locale commerciale i militari hanno appurato che poco prima un 42enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, mentre era in fila alla cassa aveva litigato per futili motivi con un altro uomo anche lui in fila. Ne è nata una colluttazione durante la quale il 42enne aveva la peggio perché colpito da un oggetto affilato in più parti del corpo. L’aggressore si sarebbe poi allontanato.

Il 42enne è stato trasferito all’ospedale Cardarelli dove è in osservazione presso il reparto Trauma Center ma non in prognosi riservata e non in pericolo di vita. Per lui 30 giorni di prognosi refertato per “ferite multiple braccio sx con ematoma e ferite multiple in sede presternale paramediana sx e al torace”.

Indagini in corso da parte dei carabinieri che tra acquisizione dei video del supermercato e testimoni stanno ricostruendo l’esatta dinamica degli eventi