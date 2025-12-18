Napoli-Milan: Conte sceglie Elmas per Lang, Modric e Bartesaghi out per i rossoneri

Stasera alle 20:00 andrà in scena Napoli-Milan, sfida valevole per le semifinali della Supercoppa italiana. Il match, come ormai da moltissimi anni, non si giocherà in Italia, bensì al Al-Awwal Park, a Riyad. Le due squadre in campionato stanno lottando con il coltello tra i denti per guadagnarsi un posto al vertice della classifica, con il Milan che, nel primo scontro diretto con gli azzurri, si è fatta trovare pronta portando a casa i tre punti vincendo 2-1 al San Siro. Quella di stasera sarà una trama sicuramente più intrigante. Vedremo come le due squadre affronteranno il match dopo innumerevoli infortuni e con la stanchezza delle tante partite giocate, soprattutto dal lato di Conte che, proprio questa stanchezza, l’ha patita in Champions contro il Benfica di Josè Mourinho.
Formazioni ufficiali
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Politano, Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte
Milan (3-5-2): Maignan, De Winter, Tomori, Pavlovic, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupiñán, Pulisic, Nkunku. All. Allegri
Napoli-Milan: curiosità e statistiche
Nonostante la grande rivalità tra Conte e Allegri, i due si sono affrontati solo 9 volte con il bilancio che va a favore del tecnico azzurro con 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.
Stasera però il passato non conta. Antonio Conte ha un rapporto quasi viscerale con questa coppa, tanto da averla alzata 5 volte complessivamente. 3 da calciatore e 2 da allenatore. Anche l’allenatore rossonero in carriera ha avuto a che fare spesso con la Supercoppa. Infatti in bacheca conta 3 trofei della competizione: uno con il Milan e 2 con la Juventus.
Uscendo dalla competizione, Napoli e Milan si sono affrontate ben 170 volte nel corso della loro storia, con un vantaggio che vede i diavoli a 70 vittorie contro le 50 dei partenopei, guarnite poi da 45 pareggi totali. Le sfide tra Milan e Napoli sono sempre state molto equilibrate e il 2-1 andando in scena il 28 settembre ne è la prova lampante. Staremo a vedere come si comporteranno le due squadre in terra araba e soprattutto chi riuscirà a strappare il pass per la finale contro la vincente di Bologna-Inter.