Napoli, nasce il registro comunale per babysitter e assistenti familiari

È stato presentato oggi a Palazzo San Giacomo, alla presenza dell’Assessora ai giovani e al Lavoro Chiara Marciani, del Consigliere comunale ideatore dell’iniziativa, Sergio Colella, del Presidente della Commissione Giovani e Lavoro Luigi Musto e del consigliere aggiunto Savary Ravendra Jeganesan, il nuovo Registro comunale per Assistenti Familiari e Babysitter. L’iniziativa, promossa dal Comune di Napoli, mira a facilitare l’incontro tra domanda e offerta nel settore dell’assistenza domiciliare, migliorando la qualità del lavoro di cura e offrendo un concreto supporto alle famiglie.

Il Registro sarà accessibile a tutti i cittadini napoletani e raccoglierà i profili di professionisti qualificati, italiani e stranieri regolarmente soggiornanti, che intendono offrire servizi di assistenza a minori (0-12 anni) e persone non autosufficienti. I dati saranno consultabili online, nel rispetto della privacy, e includeranno informazioni verificate su competenze, disponibilità e referenze.

L’iscrizione è aperta tutto l’anno e prevede requisiti specifici, tra cui:

• maggiore età e residenza da almeno 6 mesi nel Comune di Napoli;

• idoneità sanitaria certificata;

• assenza di condanne penali;

• per gli stranieri, titolo di soggiorno valido e conoscenza della lingua italiana (livello A2 minimo);

• titoli di studio o esperienza documentata nel settore assistenziale.

L’assistenza sarà a carico delle famiglie, che dovranno stipulare un contratto individuale di lavoro secondo la normativa vigente. L’accesso al servizio avverrà esclusivamente online tramite SPID, CIE o CNS.

Con questo strumento, il Comune intende promuovere un servizio di cura qualificato, sostenere l’occupazione e offrire alle famiglie una risorsa affidabile per la gestione dell’assistenza domiciliare.

LE DICHIARAZIONI:

CHIARA MARCIANI : Il registro per assistenti familiari, badanti e baby sitter crediamo che sia una grande opportunità non solo per le famiglie che cercano persone che si possano prendere cura dei propri familiari ma anche per tante persone che cercano lavoro nella nostra città. Grazie al registro possiamo unire domanda e offerta in modo sicuro sulla piattaforma del sito del comune di Napoli. Siamo certi di poter offrire un servizio molto importante a tante famiglie della nostra città

SERGIO COLELLA : La popolazione italiana e quindi anche quella napoletana diventa sempre più anziana anagraficamente e c’è sempre più bisogno di assistenza. In questo registro riusciremo a far confluire la domanda e l’offerta, daremo possibilità di lavorare a tantissime persone e sarà un grande aiuto anche per le famiglie .

LUIGI MUSTO : Questa iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di politiche giovanili e di sostegno al lavoro. Il Registro è un esempio concreto di come possiamo creare opportunità reali per i cittadini, valorizzando competenze e promuovendo inclusione sociale .

SAVARY RAVENDRA JEGANESAN :Come rappresentante delle comunità straniere, accolgo con entusiasmo questo strumento che favorisce l’integrazione e offre nuove possibilità di lavoro regolare e qualificato. È un passo importante per garantire dignità e sicurezza a tanti cittadini, italiani e stranieri .