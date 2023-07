Napoli. Nuove assunzioni e concorsi per vigili, maestre e tecnici: oltre cento posti disponibili al Comune

PUBBLICITÀ

In preparazione un nuovo concorso del Comune di Napoli per l’assunzione di centinaia di dipendenti tra maestre, vigili e funzionari. Contratti a tempo indeterminato e selezioni che dovrebbero tenersi quest’anno. Le assunzioni si aggiungeranno alle oltre mille del Concorsone dello scorso anno.

I numeri delle nuove assunzioni

I numeri esatti delle assunzioni di tale concorso non sono ancora stati ufficializzati. Secondo le indiscrezioni, si tratterebbe di circa 50 agenti di Polizia Locale e altre 50 persone tra tecnici e maestre di sostegno. Nuove assunzioni dunque per far ripartire la macchina comunale e contrastare il problema della disoccupazione, fortemente radicata sul territorio. Questo il sito del Comune di Napoli dove poter accedere ai bandi per partecipare ai concorsi periodicamente indetti.

A tale concorso vanno poi aggiunte un buon numero di nuove assunzioni provenienti dal Concorsone dello scorso anno. Circa 250 nuovi assunti dallo scorrimento delle graduatorie: 76 maestre, 74 istruttori Socio Educativi, 51 nuovi istruttori di polizia locale e 51 stabilizzazioni.

Le parole dei sindacati

Questo piano sarà presentato il 20 luglio dal Comune di Napoli all’incontro che avverrà con la COSFEL (Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali).

L’altroieri si è tenuto l’incontro con i sindacati, dove Danilo Crisciuolo e Luciano Nazzaro, rispettivamente Coordinatore FP CGIL di Napoli e Segretario delle Funzioni Locali Regionale e Metropolitano, si sono espressi sulle recenti decisioni sulle assunzioni e i concorsi del Comune: “Queste proposte le riteniamo un altro importante passo avanti ma che va integrato assolutamente in quanto ci sono delle mancanze per noi inaccettabili. All’appello mancano in ordine: stabilizzazione RDC, stabilizzazione REACT, stabilizzazione PON Governance, Scorrimenti di tutte le graduatorie del Concorso, considerandole tutte utili al rafforzamento della Macchina amministrativa. Nell’ambito delle Progressioni Verticali manca del tutto il tema delle Progressioni Verticali in deroga come previsto nel nuovo CCNL. Le mancate stabilizzazioni, le graduatorie non scorse e l’assenza delle progressioni verticali in deroga sono carenze di così grande rilevanza che non ci consentono di esprimere una sufficiente soddisfazione. Al Sindaco quindi chiediamo con forza di intervenire su questi aspetti oscuri”.