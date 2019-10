Napoli. Trovata una pistola pronta a sparare e 100 chili di sigarette: 41enne nei guai

In ultimo ieri, in un locale abbandonato su via Santa Maria Antesaecula, i carabinieri hanno rinvenuto un caricatore per pistola semiautomatica e 47 munizioni di vario calibro riposti in una borsa nascosta all’interno di un vecchio materasso e un 41enne del quartiere San Lorenzo è stato denunciato per contrabbando di sigarette: i militari gli hanno sequestrato 4.740 pacchetti di sigarette di varie marche prive del sigillo dei monopoli di Stato per un peso complessivo di 94 chili.