Napoli, postino getta le lettere invece che consegnarle.: «Ecco perchè la posta non arriva»

Voglia di lavorare saltami addosso! Il postino getta le lettere, le raccomandate e le comunicazioni dei vari enti nella spazzatura senza consegnarlo ai destinatari. La scena, ritratta in questo video, racconta di un addetto alla consegna di Poste Italiane che deposita nei bidoni piazzati in una traversa di corso Umberto quanto invece avrebbe dovuto recapitare come suo compito. Lettere dell’Inps, delle banche, di Poste Italiane, bollette tutto gettato invece che consegnato.

«Ecco spiegato il motivo del mancato arrivo delle lettere che va avanti da tempo. C’è chi le butte invece di consegnarle, è una vergogna» affermano i residenti della zona piuttosto indignati per la scena a cui hanno assistito.