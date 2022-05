Napoli, spara 3 colpi in aria per minacciare l’ex cognato e vendicare la sorella

Ancora violenza tra i vicoli di Napoli e dei suoi quartieri. Sta volta, autore del delitto, sembrerebbe essere un 22enne che voleva vendicare la sorella.

Spara 3 colpi in aria per minacciare l’ex cognato e vendicare la sorella

Ha sparato tre colpi di pistola per intimidire l’ex cognato che aveva litigato con la sorella. È successo a Napoli, nel quartiere Soccavo, dove un 22enne è stato denunciato carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli e della stazione di Rione Traiano. Il giovane, già noto alle forze di polizia, è accusato di minaccia aggravata e detenzione illegale di armi ed esplosivi.

La minaccia è avvenuta davanti al negozio dell’ex marito della sorella

Era nella sua auto quando intorno alle 13 di ieri, mercoledì 4 maggio, quando è passato davanti al negozio di detersivi dell’ex marito della sorella. Ha estratto una pistola e ha esploso 3 colpi in aria. Poi è fuggito. La persona a cui è stata indirizzata la minaccia ha avvertito il 112 e raccontato tutto. I militari hanno subito identificato il giovane, già in passato fermato per tentato omicidio e rapina.

Ritrovato anche un ordigno esplosivo improvvisato di 250 grammi

Nella sua abitazione è stato trovato anche un ordigno esplosivo improvvisato del peso di 250 grammi. Secondo una prima ricostruzione, la sorella del ragazzo aveva avuto una discussione con l’ex. Per “vendicare” l’affronto subìto dalla donna, il 22enne non avrebbe esitato a intimidire l’ex cognato sparando qualche colpo di pistola in aria.