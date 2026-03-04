Napoli-Torino con Sal Da Vinci, cosa stanno organizzando al Maradona

PUBBLICITÀ

Il Friday Night del Maradona si colora d’azzurro e di musica. Il Napoli accoglie uno dei suoi figli più amati, Sal Da Vinci, invitato dal club per assistere alla sfida contro il Torino. Un ritorno a casa che profuma di festa.

Fresco vincitore del Festival di Sanremo con “Per Sempre sì”, brano già diventato tormentone sui social, l’artista di Mergellina sarà presente sugli spalti di Fuorigrotta. Un’agenda piena non gli ha impedito di accettare l’invito della società guidata da De Laurentiis. Il legame con l’azzurro, del resto, non è mai stato un dettaglio ma una dichiarazione d’amore.

Il pubblico del Maradona è pronto a tributargli un lungo applauso. In cinquantamila sugli spalti, più uno. Perché la serata non sarà solo calcio ma anche orgoglio napoletano.

Sal Da Vinci spera di godersi una vittoria della squadra di Conte, chiamata a difendere il terzo posto in una stagione resa complicata dall’emergenza infortuni. Tra note e cori, il Maradona si prepara a una notte in cui la città farà quello che le riesce meglio: stringersi intorno ai suoi simboli.

