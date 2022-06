Napoli, torna il ‘Bufala Fest’ sul Lungomare Caracciolo: cibo, musica e spettacoli

Un grande villaggio sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l’obiettivo di esaltare il concetto di Sostenibilità, tema di questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne. E’ “Bufala Fest – non solo mozzarella“, la kermesse che dal 9 al 17 luglio torna sul Lungomare più bello del modo, offrendo al grande pubblico stand di food con un’offerta gastronomica che va dalla mozzarella alla carne di bufala, in tutte le sue declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il tutto realizzato esclusivamente con prodotti della filiera bufalina.

Ma l’offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. “Bufala Fest – non solo mozzarella” è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.

Gli Organizzatori

“Ai visitatori, oltre ad una varietà di proposte enogastronomiche di qualità – affermano Antonio Rea e Francesco Sorrentino, organizzatori di Bufala Fest – offriremo un ampio e ricco calendario di eventi, tutti gratuiti e aperti ad un pubblico di ogni fascia di età. Un cartellone pensato per coinvolgere le famiglie, offrendo un programma con diverse iniziative artistiche, culturali, ludiche e ricreative. Ogni giornata vissuta nel Bufala Village sarà ricca di appuntamenti imperdibili, tutti organizzati pensando al cibo come espressione culturale e agli eventi come il ritorno alla condivisione e alla spensieratezza. All’interno di un villaggio dal concept sempre più accattivante e unico nel suo genere, l’obiettivo principale sarà quello di esaltare il concetto di sostenibilità, tema caratterizzante della nuova edizione, sotto tutti i punti di vista”.

Il Tema: la Sostenibilità

Il tema della sesta edizione di Bufala Fest sarà la Sostenibilità, un concetto che deve essere perseguito attraverso un percorso lungo e costante. Il consumatore ormai è in costante evoluzione, attento ai cambiamenti sociali, tecnologici, economici e alimentari. Pertanto, in questi anni di allargamento della cultura di condivisione delle responsabilità si è diffusa una forte attenzione ai temi della sostenibilità. Il Bufala Village 2022, grazie alla sensibilità di partner e sponsor attratti dal tema scelto per questa edizione, sarà caratterizzato da un concept coinvolgente con l’obiettivo di promuovere un’idea di sviluppo sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future. La sostenibilità di filiera è oggi uno degli argomenti che riscuotono maggior interesse, una Filiera sostenibile è indice di qualità, di benessere, di economie di scala.

Arena del Gusto

Ritorna il Contest “I Sapori della Filiera” che coinvolgerà centinaia di operatori del comparto food tra chef, pizzaioli e pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore, proponendo ricette esclusive, rigorosamente a base di prodotti della filiera bufalina. Le avvincenti competizioni si svolgeranno in un’area dedicata, una vera e propria “Arena del Gusto” allestita sempre sul Lungomare di Napoli, all’altezza della Rotonda Diaz, che sarà anche una vetrina di prestigio per le tipicità enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. L’Arena del Gusto ospiterà anche gli Show Cooking di importanti Chef che interagiranno con il pubblico presente all’evento.

Miramare Exclusive

Forte del successo delle precedenti edizioni, anche nella prossima edizione non mancherà il Miramare Exclusive, il bellissimo ristorante sul mare, con vista magnifica sul Golfo di Napoli. Una struttura dal concept di lusso, pensata per ospitare le cene gourmet partner che vorranno accogliere i loro stakeholder in uno scenario incantevole ed unico al mondo.

Gusto ed Eccellenza con la Scuola Dolce & Salato

Un grande salto di qualità compiuto da Bufala Fest 2022 è senza dubbio la partnership con la Scuola di Cucina “Dolce & Salato” che, sotto la guida esperta di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, coordinerà tutte le attività di degustazione del Bufala Village e si occuperà dell’organizzazione, in ogni minimo dettaglio, del Miramare Exclusive.

La filiera delle culture: Il Giardino delle Idee

Altra grande novità di Bufala Fest 2022 è la partnership con l’Associazione culturale “Il Giardino delle Idee”, grazie alla quale la kermesse continuerà ad essere anche “conoscenza” ed in un’area dedicata del Bufala Villagge promuoverà e valorizzerà l’intera filiera bufalina, coinvolgendo giornalisti, esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Una serie di talk tematici, coordinati dal Marketing Manager Vincenzo La Croce, organizzati per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina che potrebbe far ulteriormente crescere l’indotto economico, con ricadute importanti sul territorio. Saranno affrontati i vari aspetti della sostenibilità: quella dell’allevamento, intesa come la creazione delle condizioni migliori per la tenuta dell’animale; dell’agricoltura, con attività di ricerca legate all’alimentazione per gli animali; dell’ambiente, confrontandosi, in particolare, sugli aspetti degli scarti che possono trasformarsi da potenzialmente inquinanti in risorsa; dell’economia, con testimonianze di economia circolare di filiera.

Lo Spettacolo

Tutte le sere, dal 9 al 17 luglio, grazie al lavoro certosino del Direttore Artistico Francesco Sorrentino, Bufala Fest offrirà ai suoi visitatori spettacoli gratuiti, con un programma ricco di sonorità e comicità in grado di soddisfare i gusti più diversi. Sul palco che sarà allestito nel Bufala Village si alterneranno artisti apprezzati dal grande pubblico.

Arte e Cibo, un connubio che si rinnova

Anche quest’anno ci sarà un connubio con l’arte, grazie alla prestigiosa collaborazione con “Fonderia Nolana – Del Giudice”. Infatti, il Maestro Dario Caruso, scultore di prestigio internazionale, che, tra le tante opere, ha realizzato la statua di Diego Armando Maradona, ha realizzato in esclusiva per Bufala Fest, un’opera di pregevole fattura che richiama i valori della sostenibilità e della salvaguardia dell’ambiente. Una speciale creazione che sarà consegnata a tutti i partner che a vario titolo hanno creduto e sostenuto la VI edizione di Bufala Fest.