PUBBLICITÀ
HomeCronacaNasconde la droga nella borsetta della figlia piccola, papà arrestato nel Casertano
CronacaCronaca locale

Nasconde la droga nella borsetta della figlia piccola, papà arrestato nel Casertano

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Nasconde la droga nella borsetta della figlia piccola, papà arrestato nel Casertano
Nasconde la droga nella borsetta della figlia piccola, papà arrestato nel Casertano
PUBBLICITÀ

Nella serata di ieri, 10 febbraio, a San Nicola la Strada, nel Casertano, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 38enne del posto, ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scaturita a seguito di una perquisizione domiciliare eseguita dai militari dell’Arma presso l’abitazione dell’uomo. Nel corso delle attività, i carabinieri hanno rinvenuto complessivamente 42,75 grammi di crack e 0,4 grammi di cocaina, abilmente occultati in diversi punti della casa: nel sifone del lavandino, nel filtro della doccia e all’interno della borsetta della figlia minore.

PUBBLICITÀ

Oltre alla sostanza stupefacente, sottoposta a sequestro, i militari hanno recuperato un bilancino di precisione e vario materiale ritenuto utile per il confezionamento delle dosi, elementi che hanno rafforzato il quadro indiziario a carico dell’indagato.

Al termine delle formalità di rito, il 38enne è stato dichiarato in arresto e condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (CE), a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati